Escándalo y amenzas: Lukaku conflictivo en Chelsea y en Inter le colgaron una bandera

El delantero del Chelsea y de la Selección de Bélgica, Romelu Lukaku, declaró su deseo de regresar al Inter de Milán y los fanáticos del Nerazzurro no lo pueden ni ver.

Por: Mauro Palacios 31 de Diciembre 2021 · 16:18 hs

Nadie esperaba las fuertes declaraciones de Romelu Lukaku, quien aseguró no sentirse cómodo en Chelsea y manifestó su deseo de regresar a Inter de Milán. A menos de medio año de su llegada, el goleador confesó que no se siente cómodo con Thomas Tuchel.

"Me encuentro físicamente muy bien. Tras dos años en Italia, trabajando con preparadores y nutricionistas, estoy bien. Sin embargo, no estoy contento con la situación, eso es normal", sentenció. Y agregó: "El entrenador eligió jugar con otro esquema táctico y lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir siendo profesional. Soy un trabajador y no tiraré la toalla, pero eso no tapa que estoy disconforme con la situación".

La entrevista con Sky Sports se grabó hace varias semanas, cuando el jugador se encontraba en el paso final de su recuperación y Tuchel había decidido llevarlo de a poco. De hecho, optó por utilizar a Kai Havertz y a Christian Pulisic como punta.

El deseo de Lukaku es retornar a la Serie A para jugar nuevamente en el Inter de Milán y espera pedirle perdón a los aficionados por su salida inesperada y poco felíz. Los nerazzurros se la tienen jurada y le colgaron una bandera en las afueras de San Siro para expresar su bronca. "No importa quién huye bajo la lluvia, sino quién decide quedarse en la tormenta. Adiós Romelu".

"Antes que nada, quiero pedirle perdón a los hinchas. La manera como me fui debió ser distinta. Tenía que hablar primero con ustedes porque lo que han hecho por mí, por mi familia, por mi madre, por mi hijo, son cosas que se quedarán de por vida. En el fondo de mi corazón espero regresar al Inter y no hacerlo al final de mi carrera, sino a un nivel todavía bueno, para apuntar a ganar más", aseveró.

"Extraño mucho a Lautaro y puedo morir en el campo por él desde el día que lo conocí. ¿Lautaro viniendo a Chelsea? No, Lautaro quedate en Milán que voy a volver ahí".

La principal pregunta para Tuchel fue sobre las palabras de Lukaku. "Siendo sincero, no me gustaron porque traen un ruido que no necesitamos. Además, Me sorprende porque no lo veo infeliz, al contrario. Hablaremos con él puertas hacia adentro. Podemos tomarnos un tiempo para tratar de entender qué está pasando con Romelu".