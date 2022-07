Escandaloso posteo de Carlos Izquierdoz y el rechazo a Santos Laguna

El Cali posteó un fuerte descargo en redes sociales, tras las versiones de una discusión con el Consejo de Fútbol de Boca Juniors y se conoció el interés del equipo mexicano.

Por: Mauro Palacios 09 de julio 2022 · 15:04 hs

Boca Juniors no tiene paz tras la eliminación en la Copa Libertadores echaron a Sebastián Battaglia y también se dio a conocer una reunión caliente entre los referentes y el Consejo de Fútbol por una deuda por los premios.

En este contexto, Carlos Izquierdoz escribió un fuerte descargo en redes sociales, ya que se viene hablando mucho de que es uno de los referentes que discutió con Riquelme y es por eso que Hugo Ibarra lo sacó del equipo titular para el clásico con San Lorenzo.

"En 15 años que juego al fútbol, jamás tuve un problema con alguien (salvo Mineiro)", expresó el Cali, recordando los graves incidentes en el Mineirao en la edición del año pasado del certmaen continental. Y añadió: "No crean todo lo que se dice".

Por otra parte, el defensor se refirió a su contrato, que finaliza a fin de año y a la oferta que él mismo rechazó de Santos Laguna para estar jugando el Apertura 2022 de la Liga MX. "Si acepté quedarme hasta diciembre fue sólamente porque quería ganar la Copa y lo mismo corre para mis compañeros".

"Una pena que no se dio pero no me quiero ir y que piensen cosas que no son", sentenció Izquierdoz, en medio de un clima muy tenso en Boca Juniors.

Varios levantaron la voz, por la deuda de premios que existe con el plantel, uno de ellos fue el Cali, que llamativamente no será titular en el clásico ante San Lorenzo de este sábado en el Nuevo Gasómetro. Aunque el zaguero no evidenció molestias físicas y cumplió con la fecha de suspensión, la dupla interina compuesta por Hugo Ibarra y Leandro Gracián (Ex Tigres y Rayados) decidieron relegarlo del equipo titular y ubicaron en su sector a Carlos Zambrano.