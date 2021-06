España goleó 5 a 0 y Luis Enrique le cerró la boca a sus detractores

La selección española del técnico Luis Enrique calló hoy a sus detractores con una paliza de 5-0 a Eslovaquia para poner fin a su sequía goleadora en la Eurocopa de fútbol 2020.

Por: Redacción Pasión Fútbol 23 de Junio 2021 · 17:21 hs

Y finalmente España llegó al triunfo en la Eurocopa, ¡y de qué manera!

Luis Enrique movió sus piezas para el crucial encuentro de este miércoles y vio el resultado materializado sobre el césped del Estadio La Cartuja, de esta ciudad, con la segunda victoria más abultada en la historia de los torneos continentales.



Solo Países Bajos en el 2000 había logrado un triunfo con mayor diferencia cuando fulminó a la entonces escuadra de Yugoslavia por 6-0.



El primer éxito de España en este certamen, tras empates 0-0 y 1-1, llegó gracias a sendos autogoles de Martin Dúbravka (30') y Juraj Kucka (71') para abrir y cerrar el marcador que se sumaron a las dianas de Aymeric Laporte (45'+3'), Pablo Sarabia (56') y Ferran Torres (67').

La victoria dejó al once ibérico con cinco puntos, pero no le alcanzó para liderar la llave E, toda vez que Suecia terminó con siete tras vencer a Polonia por 3-2, con un tanto en el tiempo de descuento, en el otro juego celebrado simultáneamente.



Finalizar segundo de grupo le costó a España enfrentarse ahora a la subcampeona del mundo Croacia en octavos de final, por la parte del organigrama donde también aparecen los favoritos Bélgica, Italia y el ganador del grupo F, considerado 'de la muerte'.



Suecia, en tanto, rivalizará en la fase de los 16 mejores con uno de los terceros lugares de los apartados B, C, o D.



La jornada de este miércoles también depara el desenlace del sector F, con los duelos Francia-Portugal y Alemania-Hungría.

ASÍ SE VIVIÓ EN LA TRIBUNA EL TRIUNFO DE ESPAÑA