Esta es la noticia más importante y es sobre Juanfer Quintero

En la comisión directiva de River Plate estaban muy anciosos y preocupados a la esperan de que el Shenzhen cumpla con lo prometido.

Por: Mauro Palacios 11 de Febrero 2022 · 11:59 hs

Una novela llena de enredos, la salida de Quintero del Shenzhen, finalmente Juanfer llegó a un acuerdo con el club chino que les convino a las tres partes.

"Si juega Juanfer es porque se lo merece, no por lo que diga la gente. Nosotros lo tenemos claro. Pero para calmar ansiedades, todavía no tenemos la habilitación desde China. Hoy no estaría habilitado...”.

Y la habilitación llegó este viernes, Juanfer ya estaba desde ayer en la lista de los concentrados para viajar a Santa Fe, el sábado, River Plate enfrenta a Unión en el inicio de la Copa de la Liga.

A Marcelo Gallardo le insistían con que si la expectativa que Quintero despierta en los hinchas podía influir en la posible titularidad del colombiano.

Porque el talento al final no salió libre en lo formal y en los papeles llegó a River como cedido para evitar futuras cuestiones legales que puedan afectar tanto al futbolista como al club.

Igualmente, en medio de este contexto, Marcelo Gallardo sumó a Quintero en la lista de 23 convocados.