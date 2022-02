Esta figura aseguró que Rayados no debe disculparse por el Mundial de Clubes

Este jugador considera que Rayados no se debe disculpar por el Mundial de Clubes

Por: Alejandro Liporacci 08 de Febrero 2022 · 01:01 hs

La eliminación de Rayados de Monterrey en la primera ronda del Mundial de Clubes ha traído todo tipo de reacciones entre miembros de la institución como aficionados del mismo. Varios han sido los jugadores que han pedido disculpas por la actuación del equipo, así como ha habido opiniones como la del defensor Héctor Moreno que cree que el equipo "no merece pedir una disculpa a la afición".

"Sentimos la desilusión, la tristeza de no haber calificado, de no haber ganado el partido. Entendemos la frustración que pueda llegar, pero ¿disculpas? Hemos intentado, luchado, yo creo que cuando se tienen que pedir disculpas es cuando dejas de hacer cosas o cuando el esfuerzo no se da o la lucha no se da", señaló Moreno en rueda de prensa previa al partido por el quinto puesto.

"No hemos sido capaces de abrir una defensa tan buena como la que presentaron ellos, no queda más que decirle, que el equipo no corrió, intentamos, luchamos, el equipo rival fue mejor y dar la página. Cualquier cosa que digamos sonará como una disculpa, una excusa", comentó el defensor mexicano.

Los Rayados de Monterrey esperan al próximo miércoles para enfrentarse a Al-Jazira para definir el quinto puesto de la clasificación final del Mundial de Clubes. En un partido que se llevará a cabo en el Estadio Al-Nahyan en Emiratos Árabes Unidos. Los de Javier Aguirre tendrán luego una semana descanso para retomar el clausura mexicano antes sorpresivo líder Puebla.