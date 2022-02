Esta increíble estrella mexicana se declaró fiel seguidor de los Rojinegros del Atlas

El patinador Donovan Carrillo viene de participar en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022

Por: Gerardo Romero 21 de Febrero 2022 · 18:40 hs

El atleta mexicano Donovan Carrillo viene de tener una histórica participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, convirtiéndose en el primer azteca en competir en la disciplina de patinaje artístico, además de convertirse en el primer latinoamericano en competir en una final.

Un hecho interesante es que durante una entrevista que tuvo con Marca Claro, el patinador habló de otra de las pasiones que posee, siendo esta el fútbol, deporte que disfruta mucho y al que apoya en pleno a los Rojinegros del Atlas en la Liga MX, equipo al que admira desde niño, además de apoyar a Andrés Guardado como uno de sus jugadores favoritos.

“Soy rojinegro de corazón desde muy chico. Mi papá me inculcó un gran amor por el Atlas y, en general, por parte de la familia de mi papá, somos atlistas”, expresó Carrillo.

“Era muy pequeño, pero me tocó ver jugar varias veces a Andrés Guardado y era totalmente admirable”, dijo emocionado el patinador mexicano y añadió: “Debutó muy chico, recuerdo que a los 17 años. Él es una figura total del deporte y del fútbol; una total admiración”, contó emocionado.

Asimismo, Donovan habló sobre que el fútbol fue el primer deporte que practicó y dio a conocer que incluso se probó en Atlas, aunque resaltó que nunca fue muy bueno en dicha disciplina.

“En ese tiempo, a mí me apasionaba muchísimo el fútbol. Me gustaba jugar como delantero, pero la verdad es que nunca se me dio. Me llevaron a jugar ligas infantiles, pero me di cuenta que no era lo mío. Me encantaba, pero no (…) Antes de entrar al patinaje artístico, pasé por la gimnasia, por los clavados; y llegué a competir en estos deportes en Olimpiadas Nacionales, hasta que conocí el patinaje y ahí fue donde realmente encontré mi pasión y algo que me llenara”, concluyó.