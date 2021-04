Estas son las razones por las que Neymar pudiera estar viendo la puerta de salida del PSG

Las últimas noticias sobre el futuro de Neymar en el Paris Saint-Germain no son muy alentadoras. Todo apunta a que la expulsión frente al Lille, partido clave por el liderato de la Ligue 1 ha agotado al equipo, quienes además detuvieron la negociación por la renovación. Estas son claras señales de que el Brasilero podría dejar la capital francesa el próximo verano.

Por: Xavier Mejía 10 de Abril 2021 · 17:43 hs

Neymar no está pasando por su mejor momento en el Paris Saint-Germain. La última expulsión del brasilero el fin de semana pasado, frente al Lille en un partido por el liderato de la Ligue 1, La esperanza del equipo parisino estaba en al menos conseguir el empate, para mantenerse empatada en la punta, pero con la explosión está esperando se perdió.

En el partido entre el Lille y el PSG vio la cartulina roja en el ultimo minuto por una acción innecesaria

Esta situación de Neymar no es nueva para el Paris Saint-Germain, que además se suma a las lesiones, algunos problemas físicos y la acumulación de tarjetas, lo que le ha hecho que el brasilero se pierda importantes partidos. Estas acciones parecen incomodar considerablemente a la directiva del equipo.

Ahora uno de los mejores jugadores del mundo comienza a ver como no solo desde afuera sino peor aún desde lo interno del equipo comienzan a ver con buenos ojos que el delantero parta. En buena parte su egocentrismo y sus constantes problemas en el campo de juego parece no encajar en los planes de Pochettino y de la directiva del club.

Ahora, los rumores son cada vez más fuertes referente a la posibilidad de la salida de Neymar, y más aún cuando la negociación para su renovación se ha visto detenida. Y es que antes esta posibilidad de la salida de Neymar del Paris Saint-Germain, se suman los rumores de la intención del Barcelona de traerlo de vuelta.

La llegada de Joan Laporta a la presidencia del Barcelona da esperanza a muchos de que puedan traer a Neymar al equipo. Laporta no descarto durante la campaña electoral la posibilidad de traer a Neymar al equipo. Sin embargo, es evidente que el equipo no está en la mejor posición económica para afrontar un fichaje como el de Neymar.

Todo apunta que el Barcelona podrá ir por un mega fichaje en el próximo mercado de verano y todo apunta a que Haaland es ese hombre. La posibilidad de que Neymar llegue nuevamente al Barcelona pasa primero porque el fichaje del noruego no se materialice.

Neymar no atraviesa su mejor momento en el equipo

Sin embargo, Neymar esta en el mejor momento de su carrera deportiva, con 29 años tiene un excelente balance entre experiencia y capacidad física, por lo que tienen varios años por delante para seguir en la élite del fútbol mundial.

Actualmente su valor de mercado es de 110 millones de euros con un contrato hasta 2022. Si el Paris Saint-Germain no logra llegar a un acuerdo pronto con Neymar deberán venderlo el próximo verano. Si Messi decide quedarse en el Barcelona, sumado a que Neymar no llegue a un acuerdo con el club, la posibilidad de que el brasilero regrese al Can Barça podría hacerse realidad.