Este equipo de fútbol se luce con increíble gesto para ayudar a los ancianos

Bohemian FC vende uniformes especiales de Bob Marley para apoyar a los asilos

Por: Gerardo Romero 28 de Enero 2022 · 18:40 hs

El Bohemian Football Club de la Primera División de Irlanda presentó esta semana un uniforme especial con la imagen del icónico cantante Bob Marley, considerado como uno de los artistas más influyentes de la historia, esto en conmemoración del último concierto masivo brindado por el jamaiquino en 1980.

El Bohemian FC, cuya principal característica es que es propiedad totalmente de sus aficionados, presentó el jersey de color blanco y con el rostro de Marley, además de los inconfundibles colores del reggae que son rojo, amarillo y verde.

El punto interesante de este uniforme se debe a que está destinado a fines benéficos, debido a que el club y Universal Music, dueños de los derechos musicales de Bob Marley, confirmaron que el 10% de las ganancias totales por la venta del artículo serán destinados a la compra de instrumentos musicales para diversos asilos en Irlanda.

Miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll y conocido por ser la máxima estrella del reggae, Marley nación en Jamaica el 6 de febrero de 1945, siendo considerado además como el hombre que logró reunir a los bandos opositores políticos de su país.

Cabe destacar que la última presentación pública del Padre del Reggae en un estadio al aire libre fue precisamente en la casa del Bohemian FC, el Dalymount Park, en un concierto conocido como "An Afternoon in the Park".

La nueva prenda de ropa puede ser comprada en preventa en marley-bohemianfc.com.