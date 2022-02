Este ex Atlético de Madrid contó la verdad sobre la final de Champions en 2016

Este ex jugador del Atlético de Madrid contó la verdad sobre la final de la Champions League en 2016

Por: Alejandro Liporacci 07 de Febrero 2022 · 17:45 hs

En la mente de los aficionados del Atlético de Madrid todavía se mantienen las imágenes de aquella tanda de penales que le privó nuevamente de dar el golpe sobre la mesa ante el Real Madrid en la final de la Champions League 2016. El ex jugador Juanfran Torres que falló por los colchoneros en aquel partido contó la verdad acerca de su lanzamiento.

El entonces lateral derecho del conjunto colchonero fue el encargado de de cobrar aquel fatídico cuarto penal que terminó impactando en el poste derecho de la portería que cubría en ese entonces Keylor Navas. Su fallo permitió que el portugués Cristiano Ronaldo anotase y le diera el título a los blancos. ¿Pero y si no era a Juanfran que le tocaba patear?

"A mí no me tocaba , le tocaba a Carrasco y Yannick no quiso tirarlo. Nos falta uno y tal... Nadie dijo nada y dije, lo tiro yo", comentó el ex jugador español con motivo al reciente documental sobre la vida del técnico argentino Diego Simeone, donde en las voces de distintos futbolistas repasan momentos importantes en la carrera del entrenador, entre ellos aquella final Europa de Milán.

Juanfran Torres dejó un legado importante luego de vestir los colores del Atlético de Madrid, pero en su memoria y la de muchos aficionados quedará aquel tiro penal que no pudo convertir y que dejó nuevamente a los colchoneros a las puertas de la máxima gloria europea, tal como le sucedió unos años antes en Lisboa cuando estuvieron a segundos de ser campeones y luego cayeron precisamente ante el Real Madrid tras aquel heróico gol de Sergio Ramos en tiempo de compensación.