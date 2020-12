Este ex jugador del Barcelona no se guarda nada del porque el desempeño actual del equipo

No cabe duda que el Barcelona demostró tener una calidad de juego especular tan solo unos años atrás, donde domino en España férreamente y en Europa era una candidato seguro a semifinales, pero esta situación se ha venido a menos.

Por: Xavier Mejía 26 de Diciembre 2020 · 14:49 hs

Esta situación por la que atraviesa el Barcelona, es en parte por la falta de preparación de una nueva generación de relevo y se suma a que muchos de los jugadores que brillaron en años anteriores ahora ya son más veteranos.

Edmilson

Un jugador que formó parte de ese equipo de sueños fue el brasilero Edmilson, quien converso con 'Marca' sobre los problemas que el Barcelona en los últimos años para poder volver a destacar en el fútbol de Europa, a lo que dijo:

"Hasta ahora se han equivocado un poco en los cambios. Por ejemplo, Dembélé o Coutinho vinieron con un estatus y, hasta ahora, no han correspondido. Salieron jugadores muy competitivos como Iniesta, Xavi, Puyol y Neymar, y lamentablemente el cambio no fue el mejor posible. No lograron suplirlos, sobre todo en el caso de Neymar"

Además agregó sobre la posible salida de Messi del equipo "Tarde o temprano se va a ir o va a dejar el fútbol". "Aunque es cierto que nadie esperaba la decisión de salir. Pase lo que pase con su futuro más próximo, hay que tener en cuenta que ha hecho unas temporadas buenísimas y habrá sido un jugador extraordinario para todos los culés".

Para finalizar, Edmilson conversó sobre el rendimiento de los fichajes que ha realizado el Barcelona diciendo "En el Barça, desde el año pasado, está pasando factura muchos errores a nivel deportivo y de dirección.

Messi y Neymar

“Ha fichado mucho, pero los refuerzos no han dado el nivel que se esperaba, ha habido lesiones, Messi dudando en si seguir o no... es momento de que reflexione la entidad y de mirar qué se ha hecho bien y qué no", concluyó.