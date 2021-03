Este ex jugador del Cruz Azul converso sobre el futuro del equipo en esta temporada

Francisco Palencia exjugador del Club Deportivo Cruz Azul manifestó que ve a un equipo muy sólido y que tiene potencial para ganar el Torneo Clausura Guard1anes 2021, después de 23 años, la Celeste ganaría un título de Liga MX. Palencia indicó que: "Yo sí veo campeón al Cruz Azul" este semestre.

Por: Xavier Mejía 25 de Marzo 2021 · 10:42 hs

El Club Deportivo Cruz Azul es líder en el Guard1anes2021, con 30 puntos y suma 10 partidos ganados de manera consecutiva. Todo apunta que la celeste puede llevarse el título de la LigaMX y esto hace mucha ilusión a viejos jugadores del equipo como es el caso de FranciscoPalencia, el cual, es uno de ellos y ha declarado que ve al CruzAzul como ganador del certamen.

El Club Deportivo Cruz Azul es líder en el Guard1anes 2021

"Me parece que eso no es una casualidad que CruzAzul vaya teniendo este paso galopante hacia el título, CruzAzul de mucho tiempo atrás bien haciendo bien las cosas, a CruzAzul lo ha penalizado mucho el tema de la competencia de la liguilla, porque si las cosas fueran como en Sudamérica o Europa donde el que sale primero es el campeón CruzAzul habría sido desde hace mucho tiempo", manifestó Francisco Palencia a ESPN.

"Te puedo decir que yo sí veo campeón a CruzAzul en este momento porque está desplegando muy buen fútbol, lo veo bastante bien, bastante potente, bien estructurado y creo que tiene unas raíces muy fuertes desde hace tiempo", continuó el ex jugador de Cruz Azul.

Asimismo, Palencia habló del surgido en la cantera de la Máquina y aseguró que el actual plantel ha formado un fuerte sentido de pertenencia con la institución.

"Estos jugadores que están ahora con CruzAzul han hecho una identidad a base de golpes que les dio la vida en el mismo equipo y creo que hoy en día lo veo tan fuerte que no hay nadie por encima de ellos, tienen ese sentido de pertenencia y ese sentido de identidad que han creado a base de golpes, yo creo que eso es lo que nos hacía falta para que CruzAzul fuera lo que es ahora, un equipo sólido, un equipo fuerte que juega al fútbol y que mete muchos goles".

Francisco Palencia, manifestó que ve a un equipo muy sólido y que tiene potencial para ganar el Torneo Clausura Guard1anes 2021

Para Finalizar, Palencia negó que CruzAzul no salga campeón por falta de fortuna en las liguillas.

"Yo no creo en la fortuna, siempre he pensado que la oportunidad no llega para el que no está preparado, si estás preparado seguramente la oportunidad te va a venir de alguna manera, simplemente hay que aprovecharla y si la oportunidad no la tomas, simplemente la agarran otros", externó.