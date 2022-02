Este fue el infierno que vivió Zlatan como jugador del Barcelona

El ariete también dio detalles de su posible retiro del fútbol

Por: Gerardo Romero 27 de Febrero 2022 · 20:35 hs

El delantero sueco del AC Milan, Zaltan Ibrahimovic, ofreció recientemente una entrevista para hablar sobre sus problemas en el tendón de aquiles, su carrera y especialmente de la etapa que vivió como jugador del FC Barcelona en España y su posible retiro, donde sorprendió a sus fanáticos con impactantes declaraciones al respecto.

“Es Ibra quien decide cuando parar. Mucha gente me dice que estoy acabado, pero estoy animado. Tengo confianza en todo lo que estoy haciendo. No sé hasta dónde llegaré, pero siempre intento ir más allá del límite. ¿Por qué ser normal cuando puedes ser más fuerte?”, expresó en la entrevista para “Mi Casa”.

El histórico goleador también habló sobre su posible retiro, asegurando que tiene cierta intriga sobre lo que le traerá el futuro para cuando decide colgar los botines, especialmente al ser el delantero más longevo del viejo continente.

“Para el futuro ya veremos. Tengo curiosidad por ciertas cosas, por ejemplo: ser actor… Quiero algo que me dé adrenalina, aunque nada será como el fútbol. Tendré que marcar la diferencia. Tengo muchos proyectos. Ahora mismo, sin embargo, estoy centrado en ser futbolista. Cuando vuelve derribaré el estadio”, resaltó.

Asimismo, Ibrahimovic recordó la época en la que formaba parte del FC Barcelona, resaltando que fue una etapa en su carrera en la que no fue feliz.

“Cuando estaba en Barcelona no era feliz y no tenía adrenalina. Adriano Galliano me llamó y me dijo: ‘Vas a venir a Italia y jugar en Milán’. Vino a mi casa. ‘No me levanto hasta que aceptes’, dijo. Es un caballero, con él y con Berlusconi volví a ser feliz”, recordó.