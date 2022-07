Este jugador se escapó de Bilbao para ver a River en Madrid

La final de Copa Libertadores de 2018 es imborrable y no solamente para los aficionados de ambos clubes, sinó para esta persona que dejó su concentración para estar presente.

Por: Mauro Palacios 16 de julio 2022 · 18:44 hs

La final de la Copa Libertadores en Madrid fue el suceso más importante, a nivel clubes, de la historia del fútbol. Imborrable para los hinchas de River y de Boca.

Aquel 9 de diciembre de 2018, no solo dijeron presente en el Santiago Bernabéu ex jugadores del Millonario y hasta el mismísimo Lionel Messi, sino también un futbolista muy reconocido en España como es Iker Muniain.

El confeso fanático del Millonario reveló cómo se escapó de la concentración del Athletic Bilbao para ir a alentar a River Plate.

“Había un evento deportivo en Madrid muy importante, un partido de Copa Libertadores, una final entre River y Boca. Trajeron la final al Santiago Bernabeu, por algunos incidentes que surgieron el día del partido. Yo soy fanático de River Plate, y tenía que ir a Madrid, alentando, porque River es mi equipo”.

“Se dio la circunstancia de que yo jugaba con el Athletic el lunes y este partido en Madrid era el domingo. Encima estábamos en descenso, el equipo estaba horrible, echaron al entrenador, pero esta situación era una sola vez en la vida. Llamé a una persona de confianza, alquilamos una furgoneta y nos fuimos para Madrid. Cuando llegamos, vi como 50.000 personas de River Plate, entonces me puse una boina, una peluca, nadie me podría reconocer porque al otro día jugaba con el Bilbao”.

“Cuando llegamos al control de seguridad del estadio y el policía que me cacheaba me miraba fijo la cara y se me quedó mirando cuando ingresaba al estadio, porque seguramente me reconocía”.