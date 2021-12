Esto es real, tiene trabajo y confirma que es el indicado para entrenar a Chivas

El entrenador que desarrolla su camino por el fútbol mexicano, destacó su trayectoria dirigiendo a jugadores locales a lo largo de su carrera y se postuló de manera sorpresiva para Chivas de Guadalajara.

Por: Mauro Palacios 24 de Diciembre 2021 · 10:27 hs

Mario García es el reciente entrenador campeón de la Liga de Expansión MX con Atlante y afirmó que es el director técnico ideal para dirigir a las Chivas de Guadalajara.

Este pensamiento muy personal se debe a su larga trayectoria como estratega en la cual se ha distinguido por trabajar con jugadores mexicanos, como sucedió ahora con los Potros de Hierro, donde logró el título con una base de nueve jugadores locales.

"Salió una nota o un comentario, en un programa, de un periodista que ni conozco, pero decía que yo era el técnico ideal de Chivas y no se equivoca, porque Chivas está lleno de mexicanos y yo tengo casi 20 años dando resultados con puros mexicanos. No digo mentiras, conocen mi trabajo. Para algunos parecerá disparatado, pero es la realidad, no voltean a ver para acá, porque no se hace el escauteo correcto y porque nosotros no sabemos vendernos”, indicó Mario García en ESPN.

“Prefieren meter al técnico, que les va a colocar a 15 jugadores en su puerta y saben que Mario García no te va a aceptar un jugador que no vaya con el perfil del club o la expectativa del club, por eso me discriminan, claro, a mí no me van a meter jugadores que no hagan ganarle al dueño o sostener el proyecto de forma positiva, hay gente que no le acomoda estar así en el negocio”.

“No digo nombres, ni digo quiénes, porque de por sí me vetan, es una gran parte, te frenan, dicen que Mario está loco, que desquicia al jugador, pero pues la exigencia duele, si queremos jugadores comodinos y conformistas, no traigan a Mario García a ningún lado, porque él los va a poner a trabajar, pero van a tener la mejor versión de su carrera. Eso es lo que no quieren”.