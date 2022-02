Estos son los futbolistas que perdieron un Mundial a causa de una lesión

Grandes leyendas vieron afectada su participación en el torneo de la FIFA

Por: Gerardo Romero 06 de Febrero 2022 · 20:07 hs

El Mundial de Fútbol Qatar 2022 está cada vez más cerca, por lo que los principales deportistas del balompié internacional trabajan arduamente para estar en la mejor condición posible y así no ver afectada su participación en esta competencia, tratando de evitar lesiones que los pongan en la cuerda floja.

Ante esta situación, presentamos una lista de 15 grandes futbolistas que se perdieron el Mundial por problemas físicos:

15.) Dani Alves - 2018

El lateral brasileño no pudo disputar su tercer Mundial de la FIFA a causa de una desafortunada lesión que sufrió en la final de la Copa de Francia mientras jugaba para el París Saint Germain (PSG). El carioca sufrió una desinserción en el ligamento cruzado de la rodilla derecha.

14.) Marco Reus - 2014

El volante del Borussia Dortmund se perdió la oportunidad de levantar la Copa del Mundo en el Mundial de Brasil 2014 a causa de una lesión en el tobillo durante un amistoso frente al combinado nacional de Armenia previo al torneo.

13.) Radamel Falcao - 2014

El colombiano era considerado como uno de los mejores centrodelanteros del mundo en el año 2014, debido a que no dejaba de anotar goles con el Mónaco. Sin embargo, una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en un encuentro ante Chasselay tuvo que obligar su ausencia en una de las mejores representaciones cafeteras de la historia.

12.) David Beckham - 2010

El Spice Boy estaba a punto de convertirse en el primer inglés en disputar cuatro copas del mundo, pero sufrió una rotura del tendón de Aquiles que le afectó este sueño. La lesión ocurrió durante un partido para el Milán en marzo de 2010 y no llegó a recuperarse a tiempo para estar en Sudáfrica.

11.) Rio Ferdinand - 2010

Quien era el capitán de Inglaterra se perdió el Mundial de Sudáfrica 2010 por culpa de una lesión en los ligamentos de su rodilla. La misma fue causada durante una práctica previa al torneo tras chocar con el delantero Emile Heskey.

10.) Josep Guardiola - 2002

La noticia de su pérdida para el Mundial de Corea-Japón 2002 se dio a conocer poco más de un mes y medio antes de la cita deportiva por José Antonio Camacho, quien confirmó que no podría contar con Guardiola. Pep sufrió una distensión del ligamento colateral interno de la rodilla derecha.

9.) Roberto Baggio – 2002

Giovanni Trapattoni fue el responsable que Roberto Baggio no participara en el Mundial de Corea - Japón 2002. El DT no se quiso arriesgar debido a que el jugador que no estaba en su plenitud física.

8.) Roberto Ayala - 2002

Ayala era considerado uno de los mejores defensores centrales del mundo previo al Mundial 2002, llegando al punto de ser convocado para el torneo. Sin embargo, una lesión el calentamiento previo al debut frente a Nigeria lo dejó sin competición.

7.) Santiago Cañizares - 2002

Esta se convirtió en una de las lesiones más graves e inoportunas que se conozca en el mundo del fútbol, debido a que el arquero titular de la Selección española se perdió el Mundial 2002 al caer sobre su pie un frasco de vidrio y provocarle la ruptura de un tendón. Su baja le abrió las puertas del marco español a Iker Casillas.

6.) Romario - 1998

El histórico campeón mundial con Brasil en 1994 se perdió la competencia de Francia por culpa de una lesión muscular.

5.) Juninho - 1998

Juninho hizo todo lo posible para estar en Francia 1998. El entonces volante del Atlético de Madrid se había recuperado en un lapso de tres meses de una lesión que requería el doble de tiempo de reposo, motivo por el que el DT decidió no incluirlo.

4.) Michael Ballack – 2010

Una fuerte entrada de Kevin Prince Boateng dejó al volante de la Selección de Alemania fuera del Mundial de Sudáfrica 2010. El capitán teutón de aquel entonces no llegó a recuperarse a tiempo de la rotura de los ligamentos internos del tobillo derecho.

3.) Bernd Schuster - 1982

Schuster perdió la oportunidad de disputar el Mundial de España 1982 después de una durísima entrada que le propinó Goikoetxea en un juego entre el FC Barcelona y Athletic Bilbao.

2.) Daniel Pasarella - 1986

La versión oficial de esta ausencia dice que pese a estar en la lista, el Káiser no disputó ningún partido del Mundial 1986 por una infección intestinal y un posterior desgarro

1.) Alfredo Di Stefano - 1962

Considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, ya se había perdido los Mundiales de 1950 y 1954 debido a que Argentina no se presentó, pero en Chile 1962 fue una lesión que lo marginó.