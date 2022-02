Estrella de Rayados envió mensaje para acabar con el odio de la fanaticada

Maxi Meza pidió a la afición dejar a un lado la desesperación y confiar en el equipo

Por: Gerardo Romero 24 de Febrero 2022 · 19:40 hs

La afición de Rayados de Monterrey se encuentra bastante molesta con el equipo por la obtención del quinto lugar en el pasado Mundial de Clubes y por sumar apenas cinco de 12 puntos posibles en el torneo Clausura 2022 de la Liga MX, hecho que ha generado que algunos aficionados protesten con pancartas, mantas y hasta caja de huevos, además de intentar amedrentar a jugadores, cuerpo técnico y directiva.

Este hecho ha generado que algunos jugadores expresen su sentir al respecto, siendo el último en hacerlo Maxi Meza. El argentino habló en exclusiva con Willie González en La RG 690 para pedir a la fanaticada calma por la situación que está viviendo La Pandilla.

"Bien, bien, venimos en son de paz para calmar las aguas. En el futbol siempre se puede estar peor, tienes que poner un punto para volver a levantar para que mejoren las cosas. No creernos los peores, porque no es así", aseguró el mediocampista.

Meza llegó como refuerzo de Monterrey para el Clausura 2019 y desde entonces se ha convertido en toda una estrella dentro de la institución. Este futbolista relató que pudo jugar mejor gracias al análisis que hacía al ver jugar a Dorlan Pabón, pero le costó adaptarse

"Lo físico (batallé), la verdad el futbol mexicano si no estás bien físicamente, tomas decisiones que no son correctas, a la hora de contragolpe no usaba las mejores decisiones… agarraba de hacer las mejores cosas que hacía Dorlan (…) Tengo un partido de Copa MX contra Correcaminos, jugamos suplentes y eso te das que te falta un poco más… se me caen las lágrimas porque no había tenido un buen partido, y ese once ocupaba más de mí que de otros compañeros", dijo Maxi.