Everardo Rubio, el mexicano que pasó de un restaurante a la Concachampions

El jugador actualmente forma parte del Santos de Guápiles de Costa Rica

Por: Gerardo Romero 20 de Febrero 2022 · 20:30 hs

El mundo de fútbol suele estar marcados por momentos bastante impresionantes, aunque también en muchas ocasiones cuenta con anécdotas que resultan ser bastante complicadas de creer, siendo una de estas la del futbolista mexicano Everardo Rubio, quien actualmente milita en el Santos de Guápiles de Costa Rica.

El jugador que ahora se encuentra compitiendo en la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions), estuvo a poco de colgar los botines a tan solo 25 años de edad, todo esto mientras tenía que trabajar en un restaurante de Estados Unidos para poder sobrevivir.

El zaguero nunca llegó a debutar en la Primera División del balompié azteca, aunque sí jugó en el circuito de ascenso, con el Murciélagos FC. Sin embargo, una crisis financiera le obligó a irse a Estados Unidos en 2019.

“Salí de Murciélagos porque estaba pasando por una etapa difícil, una crisis económica, entonces dije ‘me voy a ir a Estados Unidos a trabajar y estaba en un restaurante en Phoenix, Arizona’. Después me fui a Utah a trabajar, igual, y jugaba futbol con un señor”, contó en una entrevista ofrecida a Mediotiempo.

Lo interesante de este hecho es que al encontrarse en Estados Unidos, un promotor de futbolistas le habló de una oportunidad en un equipo filial del Seattle Sounders de la MLS.

“Dije ‘vamos, soy muy joven para ya retirarme’. Fui, hice la prueba una semana, estuve otra semana más. Ya cuando iba a tomar el vuelo de regreso, me llaman y me dicen ‘el equipo te quiere, quiere registrarte’ y empezaron a agilizar los trámites. Me regresé a Sinaloa para la visa y así fue la oportunidad”, explicó.