Ex canterano del Real Madrid reveló lo que se necesita para jugar en el club

Un jugador formado en la cantera merengue destacó lo que deben tener los jugadores de la institución

Por: Alejandro Liporacci 13 de Febrero 2022 · 17:14 hs

El delantero del Espanyol y ex canterano del Real Madrid, Raúl De Tomás, explicó desde su experiencia que se necesita para poder triunfar en el conjunto blanco. El goleador periquito ha estado rumoreado para volver a la institución merengue gracias al nivel que ha demostrado en las últimas temporadas.

"En el Madrid juega gente con muchísimo talento, que tienen algo diferente a los demás. Pero hay más debajo del primer equipo, fuera de esa burbuja. Y si no tienes la madurez necesaria para asimilar muchas cosas, te puedes ir a la mierda como me fui yo", indicó el jugador.

"Soy consciente de que, si hubiese hecho las cosas de otra manera, a lo mejor, hubiera tenido más oportunidades en el Madrid. Muchas veces me quejaba de que no estaba en el primer equipo y yo no estaba dando el 100%. Entonces, no era profesional fuera del campo", explicó De Tomás.

"No solo alcanza con la calidad. Por lo menos, a mí no. Y durante mucho tiempo pensaba que sí. Entonces, es cuando te llevas el bofetón. Cuando te das cuenta de que has hecho cosas que no están bien, no las quieres volver a vivir. Eso es lo que te hace cambiar", agregó el delantero del Espanyol.