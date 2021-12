Exdirectivo de Chivas termina en escándalo por abusos a menores

El diario catalán ARA reveló 60 denuncias de testigos sobre estos casos

Por: Gerardo Romero 14 de Diciembre 2021 · 19:41 hs

Albert Benaiges, exdirector de desarrollo deportivo de las Chivas Rayadas del Guadalajara en el 2014 y excoordinador de Fútbol Base del FC Barcelona, está atravesando un momento complicado al enfrentar una investigación que lo acusa de abuso de menores, con casi 60 testimonios en su contra.

De acuerdo con la información revelada por el diario catalán ARA tas su investigación periodística, las múltiples denuncias acusan al directivo de cometer abusos y vejaciones a niños y niñas durante sus 38 años como profesor de educación física en la escuela del Barcelona.

De acuerdo con los testimonios recopilados por ARA, Benaiges tuvo patrones de conducta inapropiada, además de tocar indebidamente a los jóvenes y realizó juegos de carácter sexual con niños menores de 13 años durante su tiempo en la Escola Barcelona.

Al ser cuestionado sobre este hecho, el conocedor del fútbol destacó que se siente arrepentido por este hecho y asegura que no repetiría las acciones que cometió durante ese lapso.

"Ahora no haría nada. Absolutamente nada. Estoy arrepentido de hacer todo esto, sí, pero no creo que hiciera nada malo. Nunca he hecho daño a nadie y, si lo he hecho, no ha sido intencionadamente. Tengo a un niño adoptado y a cuatro acogidos, tengo la conciencia tranquila, nunca he forzado a nadie, he denunciado a pedófilos", expresó Benaiges.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, aseguró que en el club no tenían conocimiento sobre el abuso de menores y señaló que el club está llevando a cabo su propia investigación para conocer la verdad de Benaiges.

"Este señor se ha desvinculado del Barça por razones personales. Ante todo lo que está saliendo, nosotros estamos recopilando informaciones y cuando las tengamos todas, nos pronunciaremos oficialmente. Evidentemente, es obvio si hubiéramos sabido todo lo que está saliendo, no lo hubiéramos contratado", dijo.