Explota el entrenador de Colo Colo y pide el VAR

El entrenador argentino dejó en evidencia todo su enojo por la falta de Paulo Díaz en el inicio de la jugada del primer gol de River Plate.

Por: Mauro Palacios 28 de Abril 2022 · 11:17 hs

River Plate tuvo en Chile ante Colo Colo un partido muy complicado, bien de Copa Libertadores. Pudo ganar y se queda con puntaje perfecto en las primeras tres fechas del Grupo F, pero la polémica se llevó una parte importante en las declaraciones.

En el inicio de la jugada que termina con el primer gol del equipo de Marcelo Gallardo, Paulo Díaz comete una infracción sobre Oroz cuando recupera la pelota en la mitad de la cancha, al no contar con VAR para ser revisada, la acción siguió, desbordó Herrera, rebotó en Carabalí y Matías Suárez solo la tuvo que empujar.

El que se quejó de esta situación fue Gustavo Quinteros, el entrenador de Colo Colo, que apuntó contra el árbitro y contra la falta del VAR en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Fue un partido bastante parejo, no hubo diferencia futbolística notoria para uno u otro. Los detalles son los que marcan diferencia. ¿Cuál fue? Un terrible error del árbitro, que no sólo era falta a favor de Colo Colo, sino que era amarilla, la segunda amarilla para el jugador de River. A partir de ahí, ellos aprovechan muy bien la oportunidad y hacen un gol, que también fue error nuestro, porque no podemos rechazarla. Ese detalle marca la diferencia".

Quinteros remarcó la necesidad de incorporar la tecnología desde el inicio de la competencia. "Es inentendible que no haya VAR, yo no lo entiendo. Hubiera sido anulado el gol. Lamentablemente ahora nos tocó en contra, espero a ver si en los próximos partidos nos toca a favor".