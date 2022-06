Federico Valverde confesó su felicidad tras terminar la temporada

El volante de Uruguay y el Real Madrid habló de la gran temporada que vivió con ambos equipos

Por: Alejandro Liporacci 17 de junio 2022 · 09:10 hs

En una reciente entrevista concedida al DIARIO MARCA de España, el volante uruguayo Federico Valverde habló sin tapujos sobre la gran temporada que tuvo no sólo con la camiseta del Real Madrid, donde alzó tres trofeos incluyendo la Champions League número 14 para el club; sino también, consiguió el cupo al próximo Mundial de Qatar con la selección que dirige Diego Alonso.

"Personalmente, es una responsabilidad enorme poder demostrar aquí (en la selección) todo lo que estoy haciendo en el Real Madrid. Además, ahora me siento con mucha fuerza para hacerlo", indicó Valverde.

"Con trabajo, todo se puede, y nosotros afrontamos cada partido con la humildad propia de este país. Estamos muy unidos como grupo y cada jugador, del primero al último, tira para el mismo lado. Si todos tenemos confianza, fe y unión, podemos lograr cosas grandes", expresó.

"En el Madrid tengo un rol importante pero a veces el juego no solo gira en torno a mí. Yo me siento importante con Ancelotti pero el juego también gira alrededor de otros compañeros. Yo puedo ayudar en bastantes facetas y técnicamente me siento capacitado para ello", aseguró.

"Es espectacular el cariño que siento de la afición. Incluso cuando las cosas iban mal, los madridistas estaban ahí apoyándome y sacándome una sonrisa para seguir luchando por ser titular. Siempre voy a estarle agradecido al madridismo", agregó.