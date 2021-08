Fernando Beltrán cuenta todo sobre su futuro en Chivas

El “Nene” cuenta como es su situación tras los Juegos Olímpicos

Por: Gerardo Romero 18 de Agosto 2021 · 09:45 hs

Luego de perder la titularidad con las Chivas Rayadas del Guadalajara la temporada pasada, la continuidad del futbolista Fernándo Beltrán se ha puesto bastante en duda para el torneo Apertura 2021 de la Liga MX, a pesar de la actuación que demostró durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde obtuvo medalla de plata. .

Este futuro incierto en las filas del Rebaño Sagrado ha puesto en duda la permanencia del “Nene”, situación que ha despertado rumores sobre su posible salida del club.

En entrevista para Marca Claro MVS, Beltrán reveló que llegó a pensar en dejar a las Chivas Rayadas. Sin embargo, decidió dejar a un lado este pensamiento al darse cuenta que está “en el mejor equipo de la Liga MX”, proponiéndose a recuperar su lugar en el once ideal con un arduo trabajo.

“Llega un momento donde lo piensa uno, pero platicando con mi familia, porque es importante para mí escucharlos a ellos, estoy en el mejor club de México. Sé que aquí me pueden ayudar a cumplir todos mis sueños, mis metas”, expresó.

Fernando Beltrán se mostró bastante agradecido con el club de sus amores y aseguró que una de su meta más importante es poder darle títulos al conjunto rojiblanco, pues se siente capaz de poder ayudarlos para estos objetivos.

“Nunca me pasó por la mente tirar la toalla, siempre quiero luchar, ganarme mis cosas. Era luchar día a día, ganarme un lugar con mi equipo, ganarme la confianza del técnico. Me mentalicé mucho en eso, yo estaba enfocado en Tokio. Estoy muy agradecido con Chivas, le debo mucho a Chivas y quiero regresarle muchas alegrías si es que me lo permiten”, destacó.