Fernándo Ortiz deberá enderezar la nave llamada América

una nueva derrota generó que América se encuentre en una crisis futbolística, cada día más abajo en la tabla de posiciones del Apertura 2022, Fernando Ortiz confía en su trabajo y en sus futbolistas.

Por: Mauro Palacios 01 de agosto 2022 · 13:10 hs

Las Águilas del América sufrieron su tercera derrota en cinco partidos disputados del Apertura 2022 de la Liga MX, pues si bien se cerró la sexta fecha del certamen todavía deben el encuentro de la jornada anterior ante Santos Laguna.

Este domingo, León se impuso 3-2 en condición de local y relegó a los de Coapa a la decimoquinta posición, con nada más que 4 puntos.

Fernando Ortiz sabe que su presente como entrenador es crítico, hasta ahora, cuenta con el respaldo de la directiva y de un grupo de futbolistas al que sí hizo reaccionar cuando las cosas no iban bien en el pasado Clausura.

“Tengo ese sabor amargo de sentir que pude haberme llevado un poco más, intentamos buscar siempre el resultado, el que no queríamos de levantar el marcador, de tener el 3-2 en la jugada de Jorge Sánchez a veces suceden este tipo de cosas. Tengo mucha confianza en los jugadores y mucha confianza en mí”, resaltó

"Los chicos están curtidos en ese sentido, el tema es hilvanar una o dos victorias y poder caminar de nuevo porque son los mismos chicos que teníamos el semestre pasado, son golpes duros que a mi modo de ver no lo merecemos. No hay que esquivar la realidad. Tuvimos para sacar la victoria, no supimos concretar".