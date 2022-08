Fernándo Ortiz habló de Pumas, próximo rival de América

Al entrenador de las Águilas no le interesa que Pumas haya sido pulverisado por Barcelona de cara al juego del sábado por la Liga MX.

Por: Mauro Palacios 08 de agosto 2022 · 14:12 hs

Fernándo Ortiz y su América están preparando el partido frente a Pumas, y dentro del análisis no ingresa por ninguna circunstancia, la goleadsa sufrida de los felinos ante el Barcelona. Ya que no le interesa cómo lleguen al Clásico Capitalino.

“Lo que haga Pumas es problema de Pumas. Nosotros tuvimos más viajes que ellos y jamás me quejé de eso. Estoy feliz de poder trabajar una semana normal, donde tengo que corregir, hay cosas que no me gustaron y hay que seguir mejorando. El sábado, cuando enfrentemos a Pumas, va a estar el mejor equipo que considere en la semana”, dijo en conferencia de prensa.

“Pumas es un rival clásico que tenemos que ir a la cancha de ellos y vamos a hacer el partido que creemos para ganar. Los chicos saben que es un clásico, lo vamos a tomar como un clásico. No dudo en poner a los jugadores que crea que están mejor”.

El Tano Fernándo Ortiz, deja en claro que ninguna crítica lo va a desenfocar de su trabajo y manifestó que nunca perdió la calma y por eso cree que la presión existirá en el equipo aunque ganen porque así lo dicta la historia de América.

“El entorno deportivo en este club siempre va a estar, todo lo que genera esta institución siempre va a estar. Mientras que mi cabeza esté bien y esté con la tranquilidad que pueda volcarse a los jugadores porque así es este club. Las maneras por momentos me gustó, por momentos no, siempre he sido claro”.

“Sacamos un resultado positivo y por momentos me gustó, por momentos no me gustó. En el vestuario les dejé claro que no es el equipo que quiero y si no buscábamos el partido en casa no íbamos a ganar. Abrimos el marcador que era lo más difícil y a la hora de que el rival pudiera imponer presión, terminamos con un resultado a favor”.