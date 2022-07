Figura de Guadalajara defiende a Orbelín Pineda tras rechazar firmar con el club

Isaac Brizuela defendió al delantero por rechazar al Rebaño Sagrado

Por: Gerardo Romero 30 de junio 2022 · 22:30 hs

La hinchada de las Chivas Rayadas de Guadalajara o perdonó la negativa del delantero Orbelín Pineda para reforzar al equipo de cara al torneo Apertura 2022 de la Liga MX, por lo que inmediatamente del rechazo colocaron una serie de memes y mensajes de odio contra el actual jugador del Celta de Vigo de España.

Ante esta ola de mensajes de odio, sorpresivamente el miembro del Rebaño Sagrado, Isaac Brizuela, salió en defensa del Maguito y aclaró su situación, asegurando que nadie se ha negado a jugar en Chivas, pues cualquier futbolista mexicano desearía formar parte del Rebaño.

Estas declaraciones las realizó en entrevista para TUDN, donde Brizuela tocó el tema de Pineda al club tapatío en este mercado de traspasos, resaltando que el jugador solo está tratando de materializar su sueño de triunfar en el fútbol europeo y poder ganarse un cupo al Mundial de Qatar 2022.

“En el caso de Orbelín, yo estoy seguro que si no tuviera esa opción de permanecer en Europa, estaría aquí sin duda por el cariño que le tiene a la institución, porque él estaba muy contento en este club, salió por circunstancias que no me toca decirlas, pero entiendo la decisión que está tomando de querer permanecer en Europa porque tiene seis meses y lo que quiere es jugar más”, expresó.

El futbolista aseguró que comprende la decisión de Pineda y no considera que le haya dado un no definitivo al cuadro blanquirrojo, esto en medio de una polémica sobre si las estrellas aztecas ya no desean formar parte de Guadalajara.

“Yo estoy seguro que muchos, sino es que la mayoría de mexicanos, quisieran estar en esta institución, yo lo viví cuando estaba en Sub-17, Sub-20 de selección que incluyéndome y varios compañeros de otros equipos les decíamos a los de Chivas, ‘ahí pregunta para que nos lleven’, ‘échanos la mano’ y desde chico te llama la atención cuando están las visorias para empezar tu camino en el futbol profesional buscas las de Chivas, quieres estar aquí”, sentenció el ex del Toluca.