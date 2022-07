Figura de Pumas UNAM calienta el vestuario y envía fuerte mensaje a Toto Salvio

Gustavo del Prete elevó el vestuario ante la inminente llegada del argentino

Por: Gerardo Romero 01 de julio 2022 · 16:00 hs

El futbolista argentino y estrella de los Pumas de la UNAM, Gustavo del Prete, estremeció a toda la fanaticada felina al enviar un contundente mensaje a uno de los nuevos fichajes del club, su compatriota y ex jugador de Boca Juniors, Eduardo Toto Salvio.

El ex Estudiantes de La Plata realizó estas declaraciones durante una rueda de prensa previo al torneo Apertura 2022 de la Liga MX, donde habló sobre varios temas personales y la llegada del argentino al club, a quien conoce muy bien al haberlo enfrentado en varias oportunidades dentro de la Liga Argentina.

Del Prete auguró grandes cosas para el conjunto azteca, debido a que también sigue la trayectoria del ex seleccionado argentino, aunque no dudó en alertarlo de la importancia de tomar el fútbol mexicano con mucho compromiso para poder lograr grandes resultados.

"Lo conozco, tenemos un amigo en común y ojalá se pueda concretar, es un jugador que ya todos sabemos y va a ayudar mucho al plantel que es lo más importante. Que sepan que va a venir a luchar y a estar a disposición, ojalá que se sume al grupo", dijo.

En cuanto a su llegada al club, no pudo aguantar su emoción al formar parte de un equipo como Tigres, especialmente por el recibimiento que ha tenido por parte de sus compañeros.

"Estoy tranquilo, sé lo que soy y siempre pienso eso, es lo que me ha traído hasta acá y siempre seré el mismo. Siempre doy el cien por ciento y eso se valora, y ojalá lleguen los goles y pueda asistir a mis compañeros también”, mencionó.

"Me han recibido todos muy bien y estoy muy agradecido, tengo mucha ilusión y esperanza. Estoy muy agradecido con el cariño que me ha brindado la gente y ojalá se lo pueda devolver dentro de la cancha, Los objetivos son grupales siempre dicho que primero pienso en lo grupal que en lo individual y ojalá me pueda adaptar rápido", expresó.