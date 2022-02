Figura del Bayern es buscada por el Newcastle

Serge Gnabry es uno de los mejores jugadores del mundo, pero a su vez es uno de los menos valorados y por este motivo el Newcastle quiere hacerse con sus servicios.

Por: Facundo Agudo 12 de Febrero 2022 · 16:34 hs

El Newcastle quiere seguir sumando refuerzos para armar un plantel de lujo y el apuntado ahora es el extremo del Bayern, Serge Gnabry. El jugador alemán esta viviendo una gran temporada en el equipo bávaro, teniendo una gran regularidad en la Bundesliga.

Gnabry de 26 años ya tiene un pasado en la Premier League, jugó en el Arsenal y su experiencia en a la liga inglesa no fue la mejor, pero años después tiene la oportunidad de volver a la Premier League y demostrar que ha crecido futbolísticamente.

El entrenador Eddie Howe, quiere seguir reforzando su plantilla y que mejor que Gnabry para acompañar al ya fichaje estrella Bruno Guimaraes, no obstante, el fichaje del alemán no será nada barato ya que rondara los 60 millones de euros, lo que no seria un problema para el club inglés, que es comando por una de las directivas mas millonarias del planeta.