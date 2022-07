Figura mexicana salió a destruir a Jurgen Damm

Después que Jürgen Damm dijera, que para él, jugar en Las Águilas del América era más importante que jugar en Europa, mientras que una figura histórica salió a golpear.

Recientemente Jürgen Damm confesó que rechazó algunas ofertas que le llegaron desde el futbol europeo, donde no abundan los futbolistas mexicanos, para convertirse en uno de los flamantes refuerzos de Las Águilas del América para el Apertura 2022 de la Liga MX que ya lleva tres jornadas disputadas.

Las palabras generaron decepción en una leyenda del futbol mexicano como Hugo Sánchez, generalmente en contra de la corriente y bastante crítico.

“Me da pena. No me gusta decirlo, pero me da pena la mentalidad que demuestra. No hay comparación de jugar en Europa. Jugar en América es bueno, yo estuve, pero en mis últimos años y me pagaban más".

“Me hubiera gustado más escuchar a Jürgen diciendo 'voy a jugar en este equipo exitoso, porque quiero ganar la oportunidad de jugar en Europa y triunfar. No quiero amargarme la vida sabiendo que no he triunfado en Europa. Tengo cualidades para triunfar en Europa'".