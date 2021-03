Florentino Pérez le propuso a Cristiano volver al Madrid

El 29 de julio de 2019 ambos se reencontraron por primera vez desde su 'divorcio'. El presidente blanco le deslizó al crack la posibilidad de regresar.

Por: AS 14 de Marzo 2021 · 10:21 hs

El 29 de julio de 2019 fue el día en el que Cristiano y Florentino Pérez se reencontraron por primera vez desde que el delantero cambiara el Madrid por la Juventus. La entrega de un premio al astro portugués motivó su vuelta a la capital de España. Al acto fue invitado Florentino Pérez. En los prolegómenos y a la conclusión del evento, ambos protagonistas tuvieron la oportunidad de charlar amistosamente. Y entre abrazos y bromas, Florentino no dejó pasar la ocasión para deslizarle al '7' la posibilidad de volver al Madrid. El astro respondió sin dudarlo con un "ya no", a lo que Florentino, entre risas, replicó: "Bueno, déjate, tranquilo, que aún no hemos llegado al 31 de agosto".

Han pasado casi dos años desde aquel episodio y la historia ha cambiado radicalmente. Aquel "ya no" de Cristiano ahora es un "ya sí", pero en esta ocasión es Florentino quien debe responder... Ni al portugués ni al club blanco les ha ido como esperaban. Su divorcio les ha hecho perder potencial a los dos. El crack portugués fue aclamado el día de su llegada a Turín, pero no ha terminado de lograr el reconocimiento que tuvo en Madrid porque la Vecchia Signora ha estado lejos de lograr el objetivo para el que le fichó: conquistar la Champions League. Lejos de lograr el salto de calidad en Europa, el equipo turinés ha fracasado rotundamente en la máxima competición continental.

Tampoco le ha ido bien al Madrid. El club blanco ha tenido tres técnicos desde la salida de Cristiano (Lopetegui, Solari y Zidane) y ha perdido su condición de favorito en su competición, la Copa de Europa. La llegada de Hazard, llamado a ser el sustituto de Cristiano en el liderazgo del equipo y en el corazón de los madridistas, está siendo un fracaso.

Pero como la vida muchas veces da segundas oportunidades, el Madrid y Cristiano tienen ahora la oportunidad de reencontrarse y poner el punto final a una historia en común que suma cuatro Copas de Europa. La pelota esta vez la tiene Florentino Pérez, que siempre ha dicho que las puertas del Madrid estarían abiertas para Cristiano. Veremos si una frase pronunciada por el presidente blanco aquel 29 de julio acaba resultando premonitoria: "El Madrid y Cristiano, otra vez juntos".