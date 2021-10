Francia sorprendió a Bélgica en las semifinales de la Nations League

La segunda semifinal de la Nation League fue para la seleccion de Francia que se impuso por 3-2 contra Belgica en un partidazo.

Por: Luca Ratto 07 de Octubre 2021 · 17:43 hs

En el primer tiempo estuvo reñido, aunque la seleccion de Belgica tuvo protagonismo marcando dos golazos siendo Yannick Carrasco y Romelu Lukaku autores de los goles, ante una seleccion Francesa que no pudo tener posesion de la pelota y el planteo de Deschamps no funciono como él pretendía. Antes del primer gol del encuentro Francia jugo replegado y dejó que Belgica ataque, esto genero espacios en la defensa de Roberto Martinez pero no le basto para marcar un gol en estos primeros 45 minutos. El jugador del Atletico de Madrid a los 37 minutos logro deshacerse de los rivales y anoto el primer tanto del encuetro. Minutos mas tarde el delantero del Chelsea, Romelu Lukaku convirtio el segundo tanto del encuentro y sentencio este primer tiempo a favor de la seleccion Belga.

El segundo tiempo fue muy distinto a lo visto en los primeros 45 minutos, la seleccion Francesa salio a jugar otro partido, los mediocampistas pudieron recuperar el balon en la mitad de cancha y se los noto mucho mas decididos a la hora de atacar. Fue asi como las situciones comenzaron a llegar solas y a los 62 minutos Karim Benzema pudo anotar para descontar a favor de la seleccion Francesa. Aunque Belgica no tuvo una actuacion similar a la primera parte, Romelu Lukaku siguio siendo el mas desequilibrante de todo el equipo Belga. Minutos despues del descuento de Francia, Mbappe logro empatar el encuetro a traves del punto penal. El ex delantero del inter, logro conectar con Eden Hazard tras un centro y logro marcar el tercero para Belgica, pero el VAR determino que se encotraba en posicion adelantada y decidio anular el gol. Llegando al descuento Theo Hernandez recogio un rebote en el vertice del area rival y definio al angulo que defendia Courtois.

La seleccion Francesa enfrentara a España el dia domingo 10 de octubre a las 15:45 hs por la final de la Nations League.