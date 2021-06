Frank de Boer renunció a la selección de Holanda

El técnico dejó su cargo tras su papel en la Eurocopa 2021

Por: Gerardo Romero 30 de Junio 2021 · 14:59 hs

La Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), anunció este martes que el técnico Frank de Boer dejará de ser el seleccionador nacional tras la derrota de la “naranja mecánica” en los octavos de final de la Eurocopa.

"Anticipándome a la evaluación, he decidido no continuar como seleccionador nacional. El objetivo no se ha logrado, eso está claro", expresó De Boer en un comunicado difundido por la Federación.

Por su parte, la KNVB enfatizó que la decisión del técnico va acorde con el contrato firmado, en el que le exigían un puesto en los cuartos de final del torneo continental o no se renovaría.

"La presión ahora está aumentando ahora y esa no es una situación saludable ni para mí ni para la plantilla en el período previo a un partido tan importante para el fútbol holandés en su camino hacia la clasificación para el Mundial", agregó el exseleccionador.

De Boer dejó una marca de 15 partidos, 8 victorias, 4 empates y 3 derrotas con Holanda, y aunque logró vencer a Ucrania (3-2), Austria (2-0) y Macedonia del Norte (3-0) en la fase de grupos, cayó ante República Checa (2-0) en octavos.

"La elección de Frank resultó diferente de lo que esperábamos. Ahora debo encontrar un sucesor, después de una buena consulta interna. Es imperativo hacerlo, porque el 1 de septiembre jugaremos la importante eliminatoria contra Noruega en Oslo", expresó uno de los directores de la Federación, Nico-Jan Hoogma.