Frankfurt oficializo el fichaje de un jugador con un particular video

Frankfurt presento a su fichaje con un particular video, el jugador colombiano deja River para sumarse al club alemán.

Por: Facundo Agudo 05 de Julio 2021 · 14:50 hs

Rafael Santos Borré, es oficialmente jugador de Eintracht Frankfurt hasta el 2025. El club alemán hizo su presentación mediante un particular video publicado en sus redes sociales oficiales. El jugador colombiano deja River tras la finalización de su contrato, por ende, se unió al club alemán como jugador libre, por lo que se entiende River no recibirá dinero alguno por su ex delantero, jugador con el cual supo ganar varios títulos y siendo clave para el equipo de Marcelo Gallardo.

Con esta salida, el dolo de cabeza es para Gallardo ya que la ida de Borre se suma a la de Pratto y Scocco, ambos salieron del club meses atrás, hoy en día el club millonario tiene pocas variantes en el ataque y a la vista no se observa ningún posible fichaje, por eso todo apunta que la dupla delantera que planea apostar Gallardo es: Matías Suarez y Federico Girotti.

En la actualidad Borre piensa en el duelo de mañana por la Copa América, donde su Colombia enfrentara por semifinales a Argentina. Borré es un claro titular para jugar mañana, ya que es muy bien visto por el Dt de Colombia, Reinaldo Rueda.

Santos Borré, viene de tener un gran partido contra Uruguay, donde se lo noto muy activo y participativo en el juego, hoy en día es una pieza clave en el armado del once inicial del conjunto cafetero.