Fuerte acuerdo entre la Liga MX y la Bundesliga

El mismo, buscará incrementar el número de jugadores mexicanos que van desde muy jóvenes al Viejo Oriente.

Por: Mauro Palacios 07 de mayo 2022 · 10:00 hs

La Liga MX cuenta con 31 jugadores en Ligas de Europa, mientras que la MLS con 220; no es la única razón, pero sí una de las más importantes, para que se concretara el acuerdo de colaboración con la DFL, madre de la Bundesliga y la Bundesliga 2.

Mikel Arriola, habló con medios mexicanos y detalló los intereses. “Se trata de que podamos incrementar el número de jugadores que van desde temprano a Europa y que vayan bien cuidados por nosotros. La Bundesliga vale casi 6 mil millones de dólares, solamente en plantillas; es una de las Ligas más poderosas del planeta. La mexicana tiene un lugar bastante importante en el mundo: la sexta en asistencias, la décima en valor. Era muy importante generar un tiro de precisión con la Bundesliga”.

Arriola detalló los tres ejes que se destacan en el inédito acuerdo entre el futbol mexicano y el alemán:

"Visibilidad total del desarrollo de las fuerzas básicas mexicanas para la Bundesliga; es decir, que pueda haber oportunidades de visoreo directo institucional, buscando proyectos de riesgos compartidos; digamos que les llama la atención un joven de 15 años, el inversionista es un equipo mexicano, pero el potencial comprador es un equipo alemán y si se genera un proyecto de riesgo compartido, tipo lo que hace Holanda en África, en Turquía o Portugal, podemos asegurar que de ese jugador, en el cual hay inversión mexicana, se pueda recuperar inversión en etapas tempranas.

“Del 2005 al día de hoy, la Liga alemana se convirtió en un agente de activos de los equipos que generaba 350 millones de euros y hoy 1.7 billones de euros, todo eso se lo reparte a los equipos”, por lo que para la Liga MX es clave aprender del proceso financiero y de marketing que vivió la Bundesliga, empezando por “estudiar la evolución en los activos que concentraron, así como en las fórmulas de repartición de esos recursos”.

“Una puerta permanente; están muy interesados en la League Cup que tenemos con Estados Unidos. Nos ven como un puente con Estados Unidos, porque para ellos es un reto crecer al ritmo, internacional, de la Premier League y de España”.

El presidente de la Liga MX, reiteró el beneficio de este acuerdo, relacionando la cantidad de jugadores que genera de forma contínua el futbol mexicano. “Teníamos 100 o 150 jugadores, pero a partir de la formación de las categorías Sub 20, Sub 17, Sub 15 y de la Sub 13, hoy tenemos 2 mil 600 jugadores y jugadoras en el país, Por otro lado, ves los resultados: dos campeonatos del mundo Sub 17, medalla de oro en Londres 2012, medalla de bronce en Tokio 2021 y lo que te explican es que, en términos comparativos, México lo hace igual de bien o mejor que las Ligas Europeas”.