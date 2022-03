Fuerte interna en el América

El auxiliar de Santiago Solari dejó en claro que su ciclo en América ya había terminado y sentenció como "extrana" la decisión que tomaron en el club.

Por: Mauro Palacios 04 de Marzo 2022 · 11:38 hs

El despido de Santiago Solari del América ha dado de qué hablar y no solo por el terrible Clausura 2022 que tuvo, sino también por la decisión de poner a Fernando Ortiz como técnico interino.

Las cosas están muy tensas y buscan una victoria el sábado contra Monterrey para calmar las aguas. Gilberto Adame señaló en Fox Sports que nunca fue una opción para quedarse como interino.

"Ayer (el 2 de marzo) que se suscitó el cese de Santiago, el contacto fue con Diego Ramírez (Director de Desarrollo Deportivo). Me comentó la situación, la instrucción y que no iba a ser parte del cuerpo técnico. Me dijo que era una instrucción de los altos mandos y que la estaba haciendo llegar tal cual. Tenía la ilusión, sentía que podría darse (tomar la dirección técnica), creo que no hice lo suficiente en estos cinco años".

"Yo renuncié, era el momento de que se refrescaran los rostros en el vestidor, creo que era lo más sano. No sé si fue el detonante, yo sabía que era el momento de dar un paso al costado. Si había un interinato me haría a un lado acabando; mi mensaje era dirigir".

Adame señaló que le llamó la atención que escogieran a Fernándo Ortiz, ya que solo tiene unos meses dirigiendo en Coapa. "Nos salta a todos (el interinato de Fernando Ortiz), es una situación que no me corresponde juzgarla porque no sé qué argumentos tuvieron para tomar esa decisión. Sabe lo que es el América, vistió la playera, seguramente le irá bien, le mando buena vibra".