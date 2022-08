Fuerte mensaje de Dani Alves por las críticas recibidas...¿Salida temprana?

En México se encuentran impacientes con el futbolista brasileño y con Pumas tras los malos resultados obtenidos hasta el momento.

Por: Mauro Palacios 17 de agosto 2022 · 14:50 hs

No ha pasado un mes desde que Dani Alves revolucionó todo con su llegada a la Liga MX y ya se ganó varias críticas y críticos. Los resultados individuales y de Pumas, no son los esperados y ya se habla de un reemplazante para el entrenador.

Lleva tres partidos con Pumas en la Liga MX y no cosechó victorias hasta el momento. Además, ya le cuentan la apabullante derrota 6-0 ante Barcelona en el Trofeo Joan Gamper. Cansado de esto, el brasileño mandó un contundente mensaje ante las críticas.

Dani Alves, en el certamen mexicano, estuvo presente en un total de 270 minutos. Participó de los partidos ante Mazatlán, Rayados de Monterrey y América, todos de local, consiguiendo un empate 1-1 en los dos primeros y cayendo 3-0 en el clásico ante las Äguilas del Tano Ortíz.

Ante la presión que recibe Dani Alves, algunos compañeros salieron a bancarlo."No tienen que poner todo en Dani porque somos un grupo y se tiene que hacer todo en grupo para salir victoriosos, y se tiene a Dani, a Nico, al Toto. No puede jugar un jugador solo porque uno no va a ganar los partidos", expresó Diogo de Oliveira, delantero del equipo.

Higor Meritao, "Deben tener paciencia la afición y ustedes (prensa) también, yo también pasé eso y no es fácil, hay que darle tiempo, es un jugador de experiencia que nos ha ayudado mucho. Claro, no hay que hablar de un jugador como él, hay respaldo y hay confianza".

El brasileño de 39 años realizó una publicación en su cuenta de Instagram con un contundente mensaje. "Quien no si prepara para el proceso nunca será digno del suceso. O pensaste que ganar seria fácil? Ser ganador en la vida es difícil, fácil es ser comentaristas".

Antes, post complicada derrota ante el América, también había dejado un recado. "Gracias a todos por la presencia y por el apoyo. Momentos difíciles hacen hombres fuertes, siempre fue así. La carrera continua y el final es una incógnita siempre. Seguimos".