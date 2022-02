Fuerte mensaje de Jesus Corona trás la derrota de Cruz Azul

El portero de Cruz Azul no pudo contener su bronca por un nuevo golpe en el minuto final de un partido, nadie se salva.

Por: Mauro Palacios 28 de Febrero 2022 · 11:57 hs

El capitán de Cruz Azul, Jesús Corona, habló al finalizar el juego ante Santos y se mostró molesto por la forma en la que cayeron el último suspiro del partido, un imagen repetitiva, ya que hace 15 días había pasado también contra Necaxa.

“Molestos por el resultado. Nos vuelve a pasar lo de hace 15 días. Hay que buscar mejorar y saber cerrar los partidos. Hay ocasiones que no se puede ganar y bueno, pero no se pierde de esta manera. Tenemos que aprender y parece que no lo hacemos”.

“Se hizo un buen partido, es el cierre simplemente. Tuvimos muchas oportunidades y manejo de partido. Carlos Acevedo salió en su momento, hay que reconocerlo y no solo fue el penal. Te vas molesto porque vas preparando el partido y caemos en otro cerrar los partidos y saber que no te puedes partir tanto, en los últimos minutos el equipo se partió”.

Jesús Corona se dejó un lugar para apoyar a Bryan Angulo, quien fue silbado e insultado por la afición celeste en el Azteca. “Le doy todo el apoyo y todo el equipo. Es un gran jugador, hay ocasiones en las que se les cierra el arco a cualquier delantero. En cualquier momento va a explotar y nos va a hacer sumar que es lo importante. Le pedimos el apoyo a la afición para él y para todos”.