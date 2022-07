Fuertes críticas a Gerardo Martino por estar en Argentina

El entrenador de la Selección Mexicana fue visto en Argentina junto con Lionel Scaloni viendo a Newell´s este fin de semana.

Por: Mauro Palacios 18 de julio 2022 · 13:39 hs

El entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, ha protagonizado una gran polémica, fue observado en Argentina, estuvo presente en el estadio de Newell's Old Boys, presenciando el partido frente a Racing Club por la Liga Profesional.

Allí fue fotografiado en charla junto al seleccionador argentino, Lionel Scaloni. Ambos viejos conocidos por haber nacido en el club rosarino. El rechazo de muchos, no tardó en llegar.

Uno de los que mostró su enfado con el Tata Martino fue Emanuel "Tito" Villa, quien lanzó un tweet dirigido al entrenador: "Es una falta de respeto total a todo el país, no solo a los futbolistas. Me vale m.... si le dieron permiso o no de la FMF".

"Él debería de estar acá, viendo de cerquita a sus jugadores. Mostrando ese compromiso de querer llevar a lo más alto posible a México en el Mundial de Fútbol", completó Emanuel Villa.