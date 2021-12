Fuertes novedades para Bebelo Reynoso

El jugador de la MLS fue detenido el 7 de diciembre, acusado de agredir a un menor de edad. La fianza es de un millón de pesos. Podría haber grandes novedades este miércoles.

Por: Mauro Palacios 16 de Diciembre 2021 · 12:10 hs

Ordenaron liberar a Emanuel 'Bebelo' Reynoso, esta fuerte noticia llega por la decisión fue de la fiscal Milagros Gorjas. El futbolista fue detenido el 7 de diciembre acusado de los delitos de amenazas calificadas, lesiones leves y coautor de robo calificado.

La fianza quedó establecida en un millón de pesos. Si bien recuperará la libertad, Reynoso seguirá imputado y bajo investigación judicial. Reynoso está acusado de agredir con la culata de un arma a un menor de edad en una fiesta que se llevó el pasado 4 de diciembre en Córdoba.

Ricardo Moreno, abogado del jugador de Minnesota United de la MLS, señaló que lograron demostrar que "Bebelo no fue observado en el lugar ni en fotografías ni en filmaciones". "Fue detenido para garantizar el proceso que lo llevó a Bebelo a estar detenido hasta el día de hoy, pero en virtud de nuestra prueba que demuestra que él no estaba en ningún lado, no es autor del hecho", manifestó, en diálogo con El Show del Lagarto.