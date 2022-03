Gallardo sorprendió a todos con este arranque de conferencia

A horas del superclásico en Argentina, el entrenador de River Plate llamó la atención y dejó sin palabras a los Periodistas.

Por: Mauro Palacios 18 de Marzo 2022 · 13:33 hs

El Muñeco Marcelo Gallardo, llegó a la sala de prensa, se sentó, observó quién iba a hacerle la primera pregunta pero antes de dejarlo hablar tiró: "Antes de que comiences, Armani; Rojas, Paulo Díaz, González Pírez, Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández, Simón, De la Cruz; Barco y Álvarez. Ese es el equipo, antes de que pregunten".

La sala se quedó en silencio ante la sorpresa de todos, pero rápidamente respondieron con un aplauso y en la cara del entrenador se dibujó una sonrisa. "¿Ya podemos terminar?", dijo también en broma antes de dar inicio a las preguntas de los periodistas.

En el cierre de la conferencia de prensa le consultaron por qué había tomado la decisión de dar el equipo para el domingo, a lo que declaró. "Cuando no lo doy, porque no lo doy... Cuando lo doy, me cuestionan también". Para cerrar y con la repregunta sobre quizás darle una ventaja al rival aseguró, "confio en mi equipo".