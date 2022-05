Gallos de Querétaro podrían tener un nuevo dueño próximamente

México atónito: Multimillonario compra reconocida franquicia de la Liga MX

Por: Gerardo Romero 25 de mayo 2022 · 20:00 hs

La situación con la venta de los Gallos Blancos de Querétaro todavía no ha sido resulta, pero pronto podría cambiar este futuro con la llegada de un inversionista estadounidense que pretende convertirse en el dueño de la franquicia de la Liga MX.

Se trata de Peter J. Holt, dueño de los Spurs de San Antonio de la NBA, quien ha expresado su deseo hacerse con el equipo a pesar de los sucesos violentos ocurridos el pasado 5 de marzo en el estadio Corregidora.

Dentro del grupo de inversionistas también estará Robert Canterbury Buford, quien actualmente es el CEO de los Spurs.

La aparición de Holt entre los aspirantes se debe a que la Liga MX amplió recientemente el plazo para la venta del club, aunque no dieron la fecha límite, sino solo los motivos de la decisión.

“Se habló de ampliar el plazo que tiene para vender a los Gallos Bancos. Lo que explicó el presidente del Querétaro es que a partir de que hubiera una fecha para la venta se habían acercado diversos compradores que no mencionó, pero le estaban castigando el precio y para la liga es importante que eso no pase porque se devalúa la industria y ese fue el razonamiento que dio y me parece lógico, se determinó que esa compra venta se haga lo antes posible, y la asamblea lo irá revisando”, dijo el presidente de la Liga.