Galtier actúa: El entrenador del PSG se pone firme ante la crisis en su plantel

El PSG esta al borde la ruptura entre sus referentes, por este motivo el entrenador mete mano y deja claros mensajes.

Por: Redacción Pasión Fútbol 19 de agosto 2022 · 13:22 hs

La crisis en el PSG existe y por este motivo el entrenador, Christopher Galtier, mete mato para intentar parar esta revuelta en el vestuario, donde la figura de Mbappé es uno de los principales responsables de esto, tras sus choques con Neymar y Messi, por este motivo el DT envía un claro mensaje a sus dirigidos.

Tras el partido ante el Montpellier, y el penal de la discordia entre Neymar y Mbappé, donde discutieron para ver quien lo pateaba, todas las relaciones de vestuario se rompieron y la crisis del PSG comenzó a aflorar.

Por este motivo se acusa a Mbappé de pedir la salida de Neymar del equipo y se acusa al brasilero de aislar al francés del resto de sus compañeros, por este motivo Galtier mandó un claro mensaje: "Mejor resolverlo ahora que a mitad de temporada".

La decisión fue claro, Mbappé lanzará los penales y Neymar lo hará cuando el francés no este en el campo de juego, mientras que Lionel Messi no estará metido en el medio: "Leo no se va a pelear por un penalti más o menos". Expresó el entrenador.

PSG en llamas: Mbappé mando a echar a todos los jugadores argentinos

Luego del ultimo partido del PSG se vivieron momentos de suma tensión, donde varios jugadores estuvieron involucrados en cortocircuitos con Mbappé, por este motivo salieron a luz varias internas que tienen como protagonistas al jugador francés a Messi y otros argentinos del PSG.

Uno de los diarios más importantes de Brasil, UOL, reveló que Mbappé fue el gran responsable de que Di María, dejé el equipo y que Paredes e Icardi tengan un futuro lejos de Paris. "Le pidió al presidente Nasser Al-Khelaifi que desmantele la 'República Argentina' que existía en el vestuario y que estaba compuesto en su mayoría por jugadores de ese país", comentó el diario brasilero y sumó: "además de Messi, el grupo contó con Di María, Mauro Icardi y Leandro Paredes. Además, se suman Ander Herrera y Keylor Navas, todos ellos con salida en los próximos días".

El claro objetivo de Mbappé es poder ser el líder absoluto del vestuario, vestuario que hoy en día tiene lideres como Messi y Neymar, claros lideres del grupo de habla hispana, por este motivo el PSG sumo a los jugadores Nordi Mukiele y Hugo Ekitike, ambos compatriotas de Mbappé.