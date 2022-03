Gareth Bale contra todos

Bale fue la figura en la victoria de su selección por 2-1 ante Austria, el delantero anotó un doblete y sueña con llevar a Gales al Mundial de Qatar 2022.

Bale es siempre criticado por la prensa española debido a su rendimiento en el Real Madrid y tras su brillante actuación con Gales, el delantero rompió el silencio y disparó contra los medios de comunicación.

“El Daily Mail saca a la luz esta pieza de periodismo calumnioso, despectivo y especulativo de Marca. En un momento en que las personas se quitan la vida debido a la insensibilidad y la implacabilidad de los medios, quiero saber, ¿quién está responsabilizando a estos periodistas y los medios de comunicación que les permiten escribir artículos como este?”, comenzó diciendo en una publicación compartida en su cuenta de Instagram.

“Afortunadamente he desarrollado una piel dura durante mi tiempo en el centro de la atención pública, pero eso no significa que artículos como estos no causen daño y disgusto personal y profesionalmente a quienes reciben estas historias maliciosas”, agregó.

“He sido testigo del efecto que los medios de comunicación pueden tener en la salud mental y física de las personas. Los medios esperan actuaciones sobrehumanas de los atletas profesionales, y serán los primeros en celebrar con ellos cuando lo hagan, pero en lugar de compadecerse de ellos cuando se rompan en pedazos, alentarán la ira y la decepción de sus fanáticos. Las presiones diarias sobre los atletas son inmensas y es tan claro como el agua, cómo la atención negativa de los medios podría enviar fácilmente a un atleta ya estresado, o a cualquiera que esté a la vista del público, al límite”, afirmó.

“Espero que para cuando nuestros hijos tengan una edad en la que puedan ingerir noticias, la ética y los estándares del periodismo se habrán aplicado de manera más estricta. Así que quiero usar mi plataforma para alentar el cambio en la forma en que hablan públicamente y critican a las personas, simplemente en su mayor parte, sin cumplir con las expectativas a menudo poco realistas que se proyectan sobre ellos. ¡Todos sabemos quién es el verdadero parásito!”, sentenció.