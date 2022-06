Gattuso inicia su proyecto en el Valencia

El técnico italiano fue presentado como nuevo técnico del equipo che

Por: Alejandro Liporacci 10 de junio 2022 · 08:34 hs

Este jueves fue presentado como nuevo mandamás del banquillo del Valencia CF, el entrenador italiano Gennaro Gattuso. El técnico italiano habló del perfil de jugadores que desea para su equipo, así como los cambios que le pidió el dueño del club, Peter Lim.

"Lim no me ha dicho que haya necesidad de vender jugadores por fuerza, ni me ha dado sensación que me vayan a engañar", aseguró Gattuso con respecto a los "pedidos" del dueño del club hacia él.

"Me gustaría trabajar con jugadores que hayan fracasado, con un perfil casi perdedor, me gustaría ese perfil, jugadores que piensen que el Valencia cree verdaderamente en ellos y vengan con ganas", indicó.

"Llevo ocho años como entrenador y nunca he firmado un jugador suyo. Si ser amigo de Jorge Mendes es un problema, es un problema vuestro, no mío", comentó Gattuso.

"Recuerdo ese Valencia temible. No tuve la suerte o la desgracia de haber jugado contra ese equipo. Recuerdo jugadores como Albelda, Angulo, un equipo con una gran mentalidad. Queremos lograr un equipo así", agregó el italiano.