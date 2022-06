Gattuso lanza ataque a quienes critican su llegada al Valencia

El técnico italiano respondió a las críticas con relación a su llegada al Valencia

Por: Alejandro Liporacci 04 de junio 2022 · 19:24 hs

El conjunto del Valencia dará un importante giro de cara a la próxima temporada, y para ello, el directivo Peter Lim ha decidido contratar al técnico italiano Gennaro Gattuso, con quien ya se ha reunido y pronto se incorporará al conjunto español.

Sin embargo, al ex entrenador del Milán y Napoli le están criticando duramente por una declaraciones que lo acusan ahora de racista, algo a lo que el italiano ha querido aclarar.

"Mi historia habla por mí. yo racista? ¿Soy homófobo? ¿Soy xenófobo? yo machista? ¿Pero estamos locos? Aquí es el momento de calmarse", expresó.

"La frase sobre las mujeres, pronunciada en el momento de la entrada en el fútbol de Bárbara Berlusconi, pretendía ser una defensa de la obra de Galliani que había sido interrumpida", explicó Gattuso.

"¿Racista? Entonces, ¿por qué habría fichado Bakayoko cuando estaba en Napoli? Nunca he tenido nada en contra de los jugadores negros, muchos de los cuales han sido mis compañeros y amigos. ¿Qué saben de mí estos señores que hablan de racismo, estos leones que se esconden detrás de un teclado o detrás de un apodo?", continuó.

"Vengo de un pequeño pueblo de Calabria, Corigliano Calabro. Me hice a mí mismo, de niño fui a jugar a Escocia, al Glasgow Rangers: ¿sabes lo que puede significar para un 'sureño' estar fuera de Italia y demostrarle a todo el mundo que puede salirse con la suya? Construí mi carrera con trabajo duro, compromiso, sudor. Nadie me dio nada. Y ya no permitiré que alguien, con acusaciones terribles, entorpezca mi trabajo", agregó.