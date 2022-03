Gerardo Martino es el gran optimista

El entrenador argentino está muy conforme con el nivel de su equipo y consideró que deberán de recuperar la confianza en el ataque.

Por: Mauro Palacios 25 de Marzo 2022 · 09:06 hs

Muchos puntos positivos consideró Gerardo Martino trás el 0-0 ante los Estados Unidos. Aseguró que la confianza que se observa, se mantuvo durante años y luego se fue apagando.

“Fundamentalmente que nosotros jugando con este nivel de intensidad, esfuerzo y compitiendo muy bien con un rival muy fuerte, volvemos a ser una Selección confiable, me parece que esta situación nosotros la conservamos durante un año y medio o dos años. A partir de ahí fuimos decreciendo en la forma de controlar los partidos, de competir bien contra cada uno de los rivales que tuvimos enfrente, no porque los rivales no superaran, sino porque nosotros perdimos dinámica para circular la pelota y encontrar espacios cuando los rivales se nos meten atrás en el Azteca”.

“Un poco lo hablamos con los jugadores, yo hacía hincapié que el segundo tiempo con ellos en Cincinnati era probablemente el partido donde un rival nos superó claramente y que si nosotros lográbamos igualar eso o sostener eso mejor dicho en los 90 minuto. nuestras posibilidades serian otras. Ellos hicieron un esfuerzo con mucha concentración, con algunas falencias que hemos tenido, pero eso es lo que más nos da expectativas respecto al futuro".

El Tri se encuentra tercero con 22 unidades, a dos duelos de finalizar la Eliminatoria de la Concacaf.

“A veces la contundencia tiene que ver con la tranquilidad, nosotros hemos perdido esa tranquilidad en los últimos 25 metros del campo, no solamente a la hora de hacer un gol sino también a la hora de la elección de un pase o a la hora de una gambeta y encarar con confianza. Está claro que es un tema que debemos recuperar”, añadió.

“Pero me quedo con el hecho de haber competido bien con Estados Unidos, yo decía a los muchachos que sentí que Estados Unidos en el segundo tiempo en Cincinnati había sido uno de los pocos equipos que nos había dominado y era una materia pendiente poder igualar el partido a lo largo de 90 minutos".

“Yo no tengo tampoco tanto conocimiento de eliminatorias anteriores, lo cierto es que nosotros nos toca jugar por primera vez una eliminatoria de Concacaf con 8 equipos y a falta de dos fechas, ninguno está clasificado. Obviamente esto marca un alto grado de dificultad y nosotros estamos inmersos en ese grado de dificultad, porque en todo el recurrido, hemos tenido vaivenes no solamente en los resultados, sino también vaivenes en el rendimiento”.