Gerardo Martino marca que le preocupa de su selección

El Tata quedó conforme pero hay puntos que lo preocupan, mas allá que el estratega confirmó que su Selección posee un sistema de juego para lo que se viene.

Por: Mauro Palacios 06 de junio 2022 · 11:42 hs

La gira de la Selección Mexicana en Estados Unidos dejó mucho para analizar, para confiar en algunos aspectos y en otros para trabajar mucho, y eso le cabe a Gerardo Martino, quien aseveró que su equipo ya cuenta con un sistema de juego bien definido de cara a la Copa del Mundo.

“La parte futbolística hay conclusiones que tiene que ver con lo colectivo, con el sistema de juego utilizar, entender y ratificar que hay un sistema que nos queda más cómodo. Hay otras conclusiones a nivel individual, trajimos 38 futbolistas, muchos nuevos pudieron jugar estos partidos, tanto en lo colectivo como en lo individual tenemos que hacer un análisis y sacar conclusiones. Para eso son estos partidos”.

“En el de hoy nos faltó finalización, la tuvo Andrés, Tecatito, Raúl, hoy tuvimos esas situaciones y no logramos convertirla, no hay que definir la totalidad de los partidos como si tuviéramos una problemática similar”

“El equipo me gustó, pero no puedo decir hoy, de lo que me puede decir mañana. Falta mucho tiempo. Lo que creo que ha quedado demostrado que hay un sistema que manejamos bien y otro que hay que evolucionar, si estamos convencidos que son sistemas que vamos a usar en la Copa del Mundo. Este sistema lo entendemos bien, cuando hay un rendimiento importante de la mitad de la cancha hacia arriba, hoy hubo una predisposición en el ataque, encontrar espacios, cuando Héctor inicia el juego, la pelota llega limpia. Decir que esta es la formación con el agregado de Edson o Chucky, no me quiero desdecir”.