Gerardo Martino, respira y le contesta a Herrera

Luego de que el entrenador de Tigres exprese de manera desafortunada..."si la salud del Tata no le ayuda, que se vaya", el argentino contestó.

Por: Mauro Palacios 30 de Marzo 2022 · 11:18 hs

Medios de comunicación, que no entienden su misión, son responsables de que aparezcan versiones sobre la continuidad de Martino, esas dudas que desean generar, si México va al repechaje.

Miguel Herrera, desubicado, expresó hace unos días, que Martino debía dar un paso al costado suponiendo que los problemas oculares del Tata le imposibilitaran seguir.

Ante los dichos de Herrera, Gerardo Daniel Martino se limitó a responder: "Sin comentarios" y prefirió aclarar cómo está su tema de salud, recordando que no hizo el viaje a Honduras, donde el Tri ganó por la mínima, y tampoco estará en el sorteo mundialista.

"Como dije antes, la situación de viajar depende de la burbuja de gas que todavía tengo, que no ha desaparecido. En la cirugía de septiembre, a los 31 días había desaparecido, ahora estoy en 45 días y no ha desparecido, espero que en las próximas semanas esto ya se solucione. Una vez que desaparece la burbuja, no tengo ninguna imposibilidad para viajar".

"Tengo un problema en mi ojo derecho, tuve dos desprendimientos de retina, la primera en septiembre y la segunda en febrero, el proceso tiene una parte que consiste en ponerte una burbuja de gas para que la retina tome su lugar".

"Mientras esa burbuja no se disuelve, no puedo subir a un avión por el tema de la presión. Por eso dirigí contra Estados Unidos, no pude ir a Honduras y mañana (miércoles contra El Salvador) vuelvo a estar al frente del equipo. Los motivos son básicamente la imposibilidad de subir a un avión, por eso no subo a un avión desde los primeros días de enero de este año".