Gignac hace temblar a Tigres con potente mensaje a Zidane

El delantero le pidió a Zinedine Zidane que no forme parte del PSG

Por: Gerardo Romero 19 de junio 2022 · 18:00 hs

El delantero francés y estrella de los Tigres de la UANL, André-Pierre Gignac, no aguantó su preocupación y lanzó un contundente mensaje al director técnico Zinedine Zidane, quien es uno de los principales candidatos para dirigir al París Saint Germain (PSG).

En entrevista para RMC de Francia, el máximo artillero de los felinos detalló que la decisión del estratega afectaría gravemente en la afición de Marsella, ya que el PSG es el principal rival de su club natal, lo que generaría un fuerte golpe para los aficionados franceses que lo mantienen como un ídolo.

"Me duele el corazón. Hay que decir lo que es. Siempre he estado en la rivalidad antes de los partidos, siempre he jugado este juego. Yo estaba bañado en esta rivalidad. Nací cerca de Marsella, desde que es la rivalidad con el París. Alguien que no esté bañado en esta rivalidad te dirá que es bueno ver a Zizou volver a Francia. Pero no, para un marsellese no es bueno", expresó.

El delantero sostuvo que Zidane es uno de los mejores entrenadores del mundo por su desempeño con el Real Madrid, motivo por el que los franceses lo quieren ver en la selección y no en un club

"Es un gran entrenador, así que seguro que todos los clubes lo van a querer. El París se está convirtiendo en un monstruo europeo, así que es normal que quieran a Zidane. Pero a mí, eso me dolería el estómago. A ver qué pasa con la selección de Francia, aunque creo que será complicado hacer lo que hizo Didier Deschamps. Prefiero que se tome su dolor con paciencia", detalló Gignac