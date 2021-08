Gignac hizo llorar a sus fanáticos con emotivo mensaje de salida

El jugador de los Tigres de la UANL sufrió una lesión y estará de baja

Por: Gerardo Romero 16 de Agosto 2021 · 19:59 hs

Los Tigres de la UANL en la Liga MX recibieron muy malas noticias este domingo, debido a que se confirmó que el delantero francés André-Pierre Gignac estará de baja por un mes luego de sufrir una lesión, lo que afectará el desempeño del club para los próximos partidos.

La noticia fue confirmada por el propio goleador a través de su cuenta en la red social Twitter, donde notificó que sufrió una fractura y no podrá jugar por un tiempo, aunque detalló que podrá estar disponible para el partido de la Jornada 8 de la Liga MX.

La noticia no cae nada bien para Miguel Herrera, quien tendrá que planear una estrategia de juego ante la ausencia de su mejor goleador, lo que podría aumentar la crisis por malos resultados que enfrenta el club.

“Con mucho ÁNIMO saldré de esta!! El reto es estar listo esta semana contra León!! Una pequeñita fractura no me vencerá. Keep Smiling. Vamos mis @TigresOficial.”, publicó Gignac en sus redes sociales.

De acuerdo con el reporte de Pello Maldonado, la directive de Tigres esperaba que la fractura del ariete no fuera tan grave en un inicio, pero al parecer será más grave de lo esperado y Gignac tendrá que estar fuera de circulación prácticamente un mes y medio de las canchas.

En un principio, Gignac solamente estaba en duda para el partido de la fecha doble contra los Gallos de Querétaro, pero la lesión descubierta por el cuerpo médico del equipo terminó obligó a que se pierda los duelos ante Querétaro, Mazatlán FC y Atlas.