Gignac recibe un fuerte espaldarazo por parte de la Liga MX

La competencia de fútbol mexicana se refirió a la postura del francés sobre las vacunas

Por: Gerardo Romero 20 de julio 2022 · 22:40 hs

La Liga MX decidió aclarar un poco sobre la polémica que se generó luego que el delantero francés de los Tigres de la UANL, André-Pierre Gignac, no podrá participar en el Juego de las Estrellas de la Major League Soccer (MLS), esto debido a que no pudo ingresar a los Estados Unidos por no star vacunado contra la covid-19.

El organismo emitió un comunicado en el que expresaron su punto de vista sobre este hecho, lo que ha generado enojo entre la hinchada del equipo universitario, esto especialmente porque no pudieron verlo en el duelo de mitad de verano.

Por medio de su cuenta en la red social Twitter, la Liga MX publicó un mensaje en el que aseguraban que respetan totalmente la postura de Gignac sobre las vacunas, hecho que le impide formar parte del Juego de las Estrellas de la MLS que se disputará el próximo 10 de agosto en suelo norteamericano.

"La Liga MX respeta las razones por las cuales André-Pierre Gignac, jugador de Tigres, no asistirá al Juego de las Estrellas", detallóla liga en un comunicado.

Esta declaración surge luego de una declaración formal que realizó el delantero francés al conocer que no podría formar parte del compromiso internacional, que reúne a algunos de los futbolistas más importantes de Estados Unidos y México.

"Buenos días, sobre el tema que surgió el día de hoy, quiero aclarar que yo hablé con la directiva y les pedí que respetaran este tema que para mí es un punto de creencias, de formación y de algo que viene desde mi infancia y mi origen. Agradezco el apoyo y respeto a mi decisión en este tema que es 100% personal. Muchas gracias!", dijo Gignac.